O triunfo do minhoto no ATP português deixou o espanhol... emocionado. "Para mim foi uma alegria muito grande porque conheço-o muito bem e tenho muito carinho por ele. Ele merece todo o sucesso que tem porque já o vi trabalhar dentro e fora do court e é uma pessoa que se dedica muito àquilo que faz, pelo que todos os seus triunfos me deixam sempre muito emocionado", assegurou.



Em caso de vitória no encontro de hoje, Sousa poderá defrontar na 2ª ronda Rafa Nadal que, para Corretja, continua a ser o favorito indiscutível para o torneio. "No ano passado, Nadal jogou um torneio perfeito em Roland Garros, mas este ano chega melhor e depende 100 por cento dele neste torneio. Há outros favoritos, como Djokovic, Thiem, Zverev, Nishikori, mas diante de todos eles o Nadal depende sempre de si", referiu.



João Sousa, número 48 ATP e único português com entrada direta em Roland Garros, sobe hoje ao court pelas 17 horas para defrontar o argentino Guido Pella (81º) na 1ª ronda da prova, sob o olhar atento do espanhol Alex Corretja, ex-nº 2 ATP, finalista em Paris por duas vezes (1998 e 2001) e agora comentador no Eurosport."O João é um tremendo trabalhador, tem uma grande direita, trabalha muito bem de pernas, é agressivo e mete muita pressão aos seus adversários. Tem melhorado muito ao longo de toda a sua carreira e este ano, quando parecia que estava tudo mais difícil, foi muito importante para ele ganhar no Estoril", confessou o antigo selecionador espanhol da Taça Davis em conversa com

Autor: José Morgado