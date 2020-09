Covid-19: Ashleigh Barty recusa participar em Roland Garros

Ashleigh Barty, número um do ranking mundial, anunciou esta terça-feira que não vai participar no torneio de Roland Garros, que decorrerá entre 27 de setembro e 11 de outubro, devido à pandemia de covid-19.

"O Open de França do ano passado foi o torneio mais especial da minha carreira e não é uma decisão tomada de ânimo leve", refere a tenista australiana de 24 anos, que venceu em Roland Garros no ano de 2019, nas redes sociais.

Ashleigh Barty, que já recusou participar no US Open, que está a decorrer, justificou a sua ausência com a pandemia e com a falta de preparação.

"Existem duas razões para a minha decisão. A primeira são os riscos para a saúde que ainda existem devido à covid-19 e a segunda é preparação, que não foi a ideal, uma vez que o meu treinador não conseguiu trabalhar comigo devido ao encerramento das fronteiras na Austrália", frisou.

Ashleigh Barty desejou ainda sucesso ao torneio, referindo que espera "o melhor" para os jogadores e para a federação francesa.

O torneio de ténis de Roland Garros, que decorrerá este ano entre 27 de setembro e 11 de outubro, vai ser a primeira competição a ter público, após a paragem devido à pandemia de covid-19.