Djokovic bate Kovacevic e apura-se para a segunda ronda de Roland Garros

O tenista sérvio Novak Djokovic, terceiro cabeça de série, qualificou-se esta segunda-feira para a segunda ronda de Roland Garros, ao vencer em três sets o norte-americano Aleksandar Kovacevic, na estreia no segundo torneio do Grand Slam de 2023.

Djokovic, de 36 anos, terceiro classificado do ranking mundial, impôs-se a Kovacevic, 114.º colocado na hierarquia da ATP, pelos parciais de 6-3, 6-2 e 7-6 (7), após duas horas e 26 minutos de encontro na ronda inaugural da prova francesa em terra batida, que conquistou em 2016 e 2021.

O sérvio, que vai defrontar na segunda eliminatória o húngaro Marton Fucsovics, 83.º do ranking mundial, pode tornar-se o tenista com maior número de títulos do Grand Slam, com 23, estatuto que partilha com o espanhol Rafael Nadal (ambos com 22), impossibilitado de defender o troféu em Paris devido a problemas físicos.