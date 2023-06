Djokovic conquista Roland Garros e torna-se no tenista com mais Grand Slams de sempre

Novak Djokovic voltou a fazer história! Este domingo, após vencer Casper Ruud em três sets (7-6 (1), 6-3 e 7-5), ao cabo de três horas e 14 minutos, o sérvio conquistou Roland Garros pela terceira vez e tornou-se no tenista com mais Grand Slams da história: 23, ultrapassando Rafael Nadal, com quem dividia o trono.Com este triunfo, Nole passa a ser o primeiro tenista a vencer pelo menos três vezes cada Grand Slam (10 Open da Austrália, 7 Wimbledon, 3 US Open e 3 Roland Garros) e volta a assumir a liderança do ranking mundial.Quanto ao norueguês, atual campeão do Estoril Open, voltou a perder a final do 'major' francês.