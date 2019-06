Djokovic qualifica-se para os quartos-de-final do torneio de Roland Garros

O sérvio Novak Djokovic, líder do 'ranking' mundial, qualificou-se esta segunda-feira para os quartos de final do torneio de Roland Garros, ao eliminar o alemão Jan-Lennard Struff, 45.º, por 6-3, 6-2 e 6-2.





Djokovic tornou-se no primeiro tenista a qualificar-se por 10 vezes seguidas para esta fase do 'Gran Slam' francês, igualando os 13 apuramentos do espanhol Rafael Nadal, num total de 44 presenças nos 'quartos' em 'majors', apenas superado pelas 54 do suíço Roger Federer.O primeiro cabeça de série, vencedor do Roland Garros em 2016, impôs-se a Struff em uma hora e 36 minutos, e vai disputar um lugar nas meias-finais frente ao vencedor do embate entre alemão Alexander Zverev, quinto favorito, e o italiano Fabio Fognini, nono.