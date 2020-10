Djokovic supera longa batalha com Tsitsipas e marca encontro com Nadal na final

O sérvio Novak Djokovic confirmou o favoritismo e apurou-se esta sexta-feira para a final de Roland Garros, ao bater em cinco sets o grego Stefanos Tsitsipas, com parciais de 6-3, 6-2 e 5-7, 4-6 e 6-1. Na partida decisiva, a disputar no domingo, o número 1 mundial irá ter pela frente o crónico vencedor do torneio francês, o espanhol Rafa Nadal.





Diante do número seis mundial, o líder do ranking ATP até começou bastante bem e ao final dos dois primeiros parciais até dava a sensação de estar a fazer um mero passeio rumo à decisão com o arquirrival Nadal. Só que Tsitsipas tinha outras ideias, salvou vários 'match points' no terceiro parcial, venceu-o e depois ainda conseguiu ganhar no quarto para forçar o set decisivo. Aí acabou por falar mais alto a experiência de Djokovic, que acabaria por aproveitar os erros contrários para 'limpar' o quinto e decisivo com o parcial mais desequilibrado do encontro.