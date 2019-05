Djokovic vence Laaksonen e segue para a terceira ronda de Roland Garros

Novak Djokovic, líder do ranking mundial, venceu esta quinta-feira em três sets o suíço Henri Laaksonen, na segunda ronda do torneio de Roland Garros, segunda prova do Grand Slam de 2019, que decorre em Paris.





O tenista sérvio, primeiro cabeça de série do torneio francês em terra batida, impôs-se sem grande dificuldade a Laaksonen, 104.º classificado da hierarquia ATP, pelos parciais de 6-1, 6-4 e 6-3, em uma hora e 35 minutos.Na terceira ronda, equivalente aos 16 avos de final, o sérvio, de 32 anos, vencedor a prova em 2016, vai defrontar o italiano Salvatore Caruso, número 147 do mundo.