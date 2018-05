Continuar a ler

O sérvio, seis vezes vencedor do Open da Austrália, uma de Roland Garros, três de Wimbledon e duas no Open dos Estados Unidos, tenta ainda regressar aos tempos dourados nos courts, depois de ter perdido boa parte da última época.



Djoko, que chegou a liderar a hierarquia mundial durante 223 semanas, foi perdendo lugares devido a uma ausência prolongada, depois de ter sido operado a uma lesão no cotovelo direito em julho de 2017, e já este ano ao pulso. O sérvio, seis vezes vencedor do Open da Austrália, uma de Roland Garros, três de Wimbledon e duas no Open dos Estados Unidos, tenta ainda regressar aos tempos dourados nos courts, depois de ter perdido boa parte da última época.Djoko, que chegou a liderar a hierarquia mundial durante 223 semanas, foi perdendo lugares devido a uma ausência prolongada, depois de ter sido operado a uma lesão no cotovelo direito em julho de 2017, e já este ano ao pulso.

O sérvio Novak Djokovic, atual 22.º do ranking ATP e 20.º cabeça de série, qualificou-se esta segunda-feira para a segunda ronda do torneio de Roland Garros, segundo torneio do Grand Slam.Djokovic, vencedor em 2016, venceu na estreia na edição deste ano do torneio de terra batida o brasileiro Rogério Dutra da Silva, jogador proveniente do qualifying, em três sets, por 6-3, 6-4 e 6-4, em duas horas e cinco minutos.

Autor: Lusa