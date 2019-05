Dominic Thiem apura-se para a segunda ronda

O tenista austríaco Dominic Thiem, quarto cabeça de série, qualificou-se hoje para a segunda ronda de Roland Garros, segundo torneio do 'Grand Slam' da temporada, ao vencer o norte-americano Tommy Paul.





Finalista vencido em Paris em 2018, Thiem precisou de duas horas e 31 minutos para vencer Paul, 131.º do mundo e vencedor do torneio de juniores em 2015, por 6-4, 4-6, 7-6 (7-5), 6-2.Na próxima ronda, o austríaco vai encontrar o cazaque Alexander Bublik, 91.º do ranking mundial.