Ferrero aponta Nadal como "maior favorito" no Roland Garros mas vê quem o possa bater

O antigo número um mundial Juan Carlos Ferrero reconhece que Rafael Nadal é "obviamente" o maior candidato a ganhar em Roland Garros, embora vislumbre tenistas capazes de contrariar o favoritismo do espanhol na 'catedral da terra batida'.

"Obviamente, é o maior favorito, sem dúvida. No ténis, nunca se pode dizer que algo é garantido, mas claro que é o maior candidato. Vem de ganhar o Masters 1.000 de Roma, jogando a um bom nível, e, sobretudo, pelo historial que tem neste torneio", apontou Juan Carlos Ferrero, em declarações à agência Lusa.

O passado vitorioso do ex-tenista espanhol em Roland Garros - conquistou o seu único título do Grand Slam precisamente na terra batida parisiense, em 2003, um ano depois de ser finalista derrotado - confere-lhe autoridade para se aventurar em projeções sobre o que pode acontecer entre este domingo e 13 de junho no complexo de Porte d'Auteuil, onde Nadal procura o 14.º cetro no pó de tijolo parisiense e o 21.º major da carreira, que lhe permitiria desempatar com Roger Federer (ambos detêm o recorde, com 20).

"Há jogadores que podem causar mossa a Nadal. Tsitsipas já lhe ganhou, Djokovic também. Há jogadores que podem jogar bons encontros contra ele, o que acontece é que o facto de os encontros serem jogados à melhor de cinco sets pesa para o lado do Rafa, que fisicamente é muito forte, e é uma característica na qual ele se apoia muito", analisou.

Aos 41 anos, o espanhol de Onteniente, conhecido pela alcunha (que odiava) de 'Mosquito', uma homenagem à sua velocidade, trocou os courts, onde conquistou 16 títulos individuais, maioritariamente em terra batida, e uma Taça Davis com a sua seleção, pelas bancadas, desde onde orienta Carlos Alcaraz.

É na condição de treinador daquela que é a grande promessa do ténis espanhol que Ferrero está em Roland Garros, "um lugar sempre muito especial" para si.

"Afinal, é o Grand Slam que consegui, joguei encontros muito bons aqui, conheço muita gente da organização. É sempre bonito regressar", confidenciou à Lusa o antigo jogador, que liderou o ranking mundial por oito semanas em 2003.

'Juanqui' aguarda agora expectante o desfecho da fase de qualificação, com o seu pupilo a jogar esta sexta-feira a terceira e última ronda do qualifying frente ao chileno Alejandro Tabilo para tentar aceder, pela primeira vez na sua carreira, ao quadro principal do major francês e consolidar o estatuto de sucessor de Rafael Nadal, um epíteto que o seu treinador rejeita.

"Penso que as comparações nunca são boas. Ele tem de fazer o seu caminho, dar o máximo e chegar onde puder chegar. Agora, não podemos antecipar quantos Grand Slam vai ganhar, nem nada do género, porque ele nem sequer está perto de estar em posição de poder pensar em algo assim", defendeu.

Alcaraz, de 18 anos, acabou de entrar no top 100 mundial, graças à conquista no sábado passado do challenger de Oeiras - repetindo, aliás, o feito do seu treinador, que também entrou nos 100 melhores da hierarquia com um triunfo num challenger na Maia, há mais de duas décadas -, e Ferrero só quer que "continue o seu trabalho".

"É um jogador com muito potencial e, oxalá, em algum momento da sua carreira, tenha a oportunidade de ganhar grandes torneios", concluiu o treinador do 94.º jogador mundial.