Gaël Monfils operou recuperação incrível e acabou em lágrimas no court de Roland Garros

Isto é o que significa avançar em Roland Garros. Monfils sofreu, mas venceu ao quinto set... pic.twitter.com/IfkkopBPbP — Eurosport Portugal (@EurosportTV_Por) May 30, 2023

Há imagens que valem mais do que mil palavras. E a de Gaël Monfils, instantes depois de se apurar para a 2.ª ronda de Roland Garros, é certamente uma delas. Esta terça-feira, diante de Sebastian Baez, o francês viu-se encostado às cordas no quinto set - quando perdia por 4-0 -, recuperou e conseguiu a vitória. No final, a explosão de alegria foi até arrepiante.No final, Monfils bateu o argentino Baez com parciais de 3-6, 6-3, 7-5, 1-6 e 7-5.