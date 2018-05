Continuar a ler

Na primeira ronda do 'qualifying', o tenista português tinha vencido o australiano Jason Kubler (160.º), em dois 'sets', por 6-2 e 7-5.Também hoje, Pedro Sousa, 120.º do 'ranking', foi eliminado na antecâmara do maior torneio de terra batida do mundo, ao perder frente ao argentino Marco Trungelliti, 190.º do mundo, por 6-4 e 7-6 (7-4), em uma hora e 38 minutos.O português, que no Estoril Open colocou João Sousa, vencedor do torneio, em dificuldades nos oitavos de final, tinha vencido na primeira ronda do 'qualifying' de Roland Garros o alemão Mats Moraing (153.º), por 6-4, 5-7 e 6-4.No quadro principal de Roland Garros está João Sousa, 48.º do mundo e que teve entrada direta.