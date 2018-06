O tenista búlgaro Grigor Dimitrov, quarto cabeça de série, foi esta sexta-feira eliminado na terceira ronda do torneio de Roland Garros, segundo Grand Slam do ano, ao perder com o espanhol Fernando Verdasco, 30.º.Na terra batida parisiense, Dimitrov, quinto jogador mundial, perdeu com o 35.º da hierarquia em três 'sets', pelos parciais de 7-6 (7-4), 6-2 e 6-4, em duas horas e 21 minutos.Nos oitavos de final, Verdasco vai encontrar o vencedor do embate entre o seu compatriota Roberto Bautista-Agut, 13.º jogador mundial, e o sérvio Novak Djokovic, 22.º e vencedor da prova em 2016.