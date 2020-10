Iga Swiatek conquista Roland Garros

A tenista polaca Iga Swiatek derrotou na final a norte-americana Sofia Kenin e sagrou-se campeã de Roland Garros, terceiro 'major' da temporada, que termina no domingo com a realização da final masculina.





Iga Swiatek, de 19 anos e 54.ª colocada do 'ranking' WTA, surpreendeu a número seis mundial e campeã do Open da Austrália e, em dois 'sets', com os parciais 6-4 e 6-1, alcançou o seu primeiro título do 'Grand Slam' em Paris, onde disputou também a sua primeira final de um 'major'.Graças ao triunfo em Roland Garros, Swiatek vai ascender ao top-25 da hierarquia mundial, enquanto Sofia Kenin subirá ao quarto lugar.