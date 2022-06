Iga Swiatek conquista Roland Garros pela segunda vez na carreira

A tenista polaca Iga Swiatek, número um mundial, conquistou hoje o segundo título em Roland Garros, ao derrotar a norte-americana Coco Gauff na final do 'Grand Slam' parisiense, em dois 'sets'.A polaca de 21 anos impôs-se à 23.ª tenista mundial pelos parciais de 6-1 e 6-3, em uma hora e oito minutos, para sagrar-se campeã na catedral da terra batida pela segunda vez, depois de 2020, naquele que é também o seu segundo título do Grand Slam.Ao vencer Coco Gauff, que aos 18 anos disputou a sua primeira final num major, Swiatek somou a 35.ª vitória consecutiva e igualou a norte-americana Venus Williams como a tenista com maior número de triunfos seguidos no século XXI.