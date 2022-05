Iga Swiatek mantém sequência ganhadora e avança para os 'quartos' de Roland Garros

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A tenista polaca Iga Swiatek, número um do ranking mundial, somou o 32.º triunfo consecutivo para qualificar-se para os quartos de final de Roland Garros, impondo-se à chinesa Zheng Qinwen em três sets.

Vencedora do Major de terra batida parisiense em 2020, Swiatek afastou a 74.ª tenista mundial e quarta chinesa a alcançar os 'oitavos' no 'Grand Slam' parisiense com os parciais de 6-7 (5), 6-0 e 6-2, após longas duas horas e 45 minutos.

Nos quartos de final, a polaca de 20 anos, que igualou a belga Justine Henin como nona jogadora da Era Open com mais vitórias consecutivas, vai defrontar a norte-americana Jessica Pegula, 11.ª do ranking mundial.