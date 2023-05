Iga Swiatek supera Cristina Bucsa na primeira ronda

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A polaca Iga Swiatek, líder do ranking mundial de ténis, impôs-se esta terça-feira à espanhola Cristina Bucsa, 70.ª da hierarquia, na primeira ronda de Roland Garros, assegurando a qualificação para a segunda ronda do segundo Grand Slam do ano.

Swiatek, de 21 anos, venceu Bucsa, de 25, por 6-4 e 6-0, em uma hora e 15 minutos.

Na segunda ronda na terra batida parisiense, a polaca vai defrontar a vencedora do embate entre a norte-americana Claire Liu, 102.ª do mundo, e a suíça Ylena In-Albon, 149.ª, que superou a qualificação.