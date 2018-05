Continuar a ler

Na sua estreia na terra batida de Roland Garros, Domingues voltou a não conseguir passar a primeira fase do qualifying de um major, tal como tinha acontecido nas outras três presenças em torneios de Grand Slam.



Ainda em prova na qualificação em Paris estão Pedro Sousa, que já garantiu a presença na segunda ronda, e Gonçalo Oliveira, que joga hoje a primeira ronda, com ambos a procurarem juntar-se a João Sousa no quadro principal.

João Domingues foi esta segunda-feira eliminado na primeira ronda da fase de qualificação de Roland Garros, segundo torneio do Grand Slam da temporada, ao perder com o bielorrusso Ilya Ivashka, segundo cabeça de série.O português, 210.º do mundo, não conseguiu ultrapassar Ivashka, 119.º, e foi eliminado por 7-5 e 7-5, em uma hora e 52 minutos.

Autor: Lusa