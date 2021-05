João Sousa cai na primeira ronda de Roland Garros

João Sousa, o único tenista português a disputar o quadro principal de Roland Garros, não conseguiu contrariar o favoritismo do norte-americano Taylor Fritz e acabou eliminado na primeira ronda do segundo major da temporada, a decorrer em Paris.





Naquele que foi o primeiro confronto entre ambos, Fritz, de 23 anos, que figura no 33.º lugar no ranking ATP, levou a melhor diante o vimaranense, número 114 na hierarquia mundial, em três sets, com os parciais de 6-4, 6-2 e 6-4, em uma hora e 41 minutos.Depois de uma primeira partida muito equilibrada e em que só enfrentou dois pontos de break no sexto jogo, Sousa, de 32 anos, não conseguiu anular, contudo, o terceiro break point no 10.º jogo e acabou por entregar o parcial ao fim de 37 minutos.Conquistada a partida inaugural, o 30.º cabeça de série ganhou ascendente no duelo e não deu tempo ao minhoto para recuperar, quebrando logo o seu primeiro jogo de serviço no parcial seguinte e colocando-se, ao terceiro set point, com uma vantagem de dois sets a zero no marcador.No embate decisivo, o equilíbrio voltou a imperar até ao oitavo jogo, altura em que Taylor Fritz passou para a frente (5-3) e, apesar de não ter conseguido confirmar o break, voltou a dispor de três pontos para selar o triunfo, alcançado à primeira oportunidade.Com sete ases, 34 winners, 24 erros não forçados, o norte-americano não deu grandes hipóteses a João Sousa, que, após registar um às, 12 pontos ganhantes e 16 erros não forçados, continua sem vencer em torneios do Grand Slam desde que atingiu os oitavos de final em Wimbledon, em 2019.Enquanto o número dois português, que só conquistou este ano um triunfo em quadro principais do ATP, no Masters 1 000 de Miami, deverá regressar à competição no ATP 250 de Estugarda, Taylor Fritz vai defrontar na segunda ronda do major francês o vencedor do encontro entre o francês Mathias Bourgue e o alemão Dominik Koepfer.