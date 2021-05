João Sousa conhece adversário da 1.ª ronda

João Sousa (113.º ATP), único representante português no quadro principal de Roland Garros, vai defrontar o norte-americano Taylor Fritz (33.º) na primeira ronda do Grand Slam que vai decorrer em Paris, ditou esta quinta-feira o sorteio.





Fritz é o 30.º cabeça-de-série em Paris e vai medir forças com João Sousa pela primeira vez. O sorteio colocou João Sousa na secção do quadro de Roger Federer, sendo potencial rival do craque suíço para a terceira eliminatória.O sorteio de Roland Garros teve ainda a curiosidade de Rafael Nadal, Roger Federer e Novak Djokovic terem ficado todos na mesma metade do quadro, sendo assim impossível que se encontrem na final. Na outra metade, os nomes mais fortes são Daniil Medvedev, Dominic Thiem, Stefanos Tsitsipas e Alexander Zverev.