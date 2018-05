Continuar a ler

Além de João Sousa, Portugal pode ainda ter um segundo jogador no quadro principal, caso Gonçalo Oliveira, 221.º do ranking, ultrapasse na sexta-feira a última ronda do torneio de qualificação, na qual vai defrontar o australiano Bernard Tomic, número 208 do mundo.



No quadro feminino, a romena Simona Halep, líder do ranking, vai defrontar a norte-americana Alison Riske, 105.ª. Além de João Sousa, Portugal pode ainda ter um segundo jogador no quadro principal, caso Gonçalo Oliveira, 221.º do ranking, ultrapasse na sexta-feira a última ronda do torneio de qualificação, na qual vai defrontar o australiano Bernard Tomic, número 208 do mundo.No quadro feminino, a romena Simona Halep, líder do ranking, vai defrontar a norte-americana Alison Riske, 105.ª.

O tenista português João Sousa, 48.º do ranking mundial, vai defrontar o argentino Guido Pella, 81.º, na primeira ronda do torneio parisiense de Roland Garros, segundo Grand Slam da temporada.Caso siga em frente no torneio gaulês, Sousa, número um nacional, poderá defrontar o espanhol Rafael Nadal, líder da hierarquia mundial, que na ronda inaugural mede forças com o ucraniano Alexandr Dolgopolov, 54.º do mundo.

Autor: Lusa