João Sousa e Nuno Borges já conhecem adversários da 1.ª ronda de Roland Garros

Os portugueses João Sousa e Nuno Borges ficaram esta sexta-feira a conhecer os nomes dos adversários da primeira ronda de Roland Garros, o segundo Grand Slam da temporada onde serão os dois representantes nacionais no quadro principal.João Sousa, que este sábado disputará a final do ATP 250 de Genebra, vai encarar na primeira ronda o Jason Tseng, de Taiwan, o atual 110.º colocado do ranking ATP. Já Nuno Borges, que chegou ao quadro principal via torneio de qualificação, terá pela frente o russo Karen Khachanov, vicecampeão olímpico, ex-top 10 e atual 24.º ATP.Caso vença, João Sousa irá encontrar na segunda ronda o vencedor do duelo entre o italiano Lorenzo Sonego e o alemão Peter Gojowczyk, ao passo que Nuno Borges, se triunfar diante de Khachanov, jogará diante do tenista que levar a melhor no embate entre o austríaco Dominic Thiem e o boliviano Hugo Déllien.Consulte o quadro completo