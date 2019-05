João Sousa eliminado na primeira ronda também em pares

João Sousa, ao lado do argentino Leonardo Mayer, foi eliminado esta terça-feira na primeira ronda de pares de Roland Garros, segundo Grand Slam de 2019, ao perder frente ao finlandês Henri Kontinen e ao australiano John Peers.





No encontro com os oitavos cabeças de série daquela variante, Sousa e Mayer não tiveram grandes hipóteses, tendo perdido por duplo 6-4, em uma hora e 16 minutos.João Sousa, número um nacional e 70.º colocado do ranking mundial, já tinha sido afastado na primeira ronda de singulares, na segunda-feira, ao perder frente ao espanhol Pablo Carreño Busta, 57.º da hierarquia da ATP, pelos parciais de 6-3, 6-1 e 6-2.