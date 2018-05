Acabou de forma precoce a passagem de João Sousa por Roland Garros. Esta terça-feira, num encontro que começou ontem e que foi suspenso devido ao mau tempo, o português, número 49 da hierarquia mundial, acabou por ser afastado pelo argentino Guido Pella, em três sets, com parciais de 6-2, 6-3 e 6-4.Na véspera, antes da suspensão, Sousa estava empatado a 3 no terceiro parcial, tendo neste reatamento perdido logo o seu serviço, o que acabou por ditar a sua derrota ante o argentino, 78.º colocado do ranking.Consulte as estatísticas do jogo

Autor: Fábio Lima