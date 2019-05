João Sousa joga logo pela manhã

A jornada de hoje promete ser ‘gorda’ em Paris. Vão subir ao court Rafael Nadal, Novak Djokovic, Serena Williams e... João Sousa, que atua logo às 10 da manhã diante do espanhol Pablo Carreño Busta (57º ATP).

Frederico Marques, treinador do vimaranense (70º do ranking) antecipou o encontro. "O João está bem, confiante. Vimos de uma fase com uma dinâmica melhor. Desde Madrid estamos numa dinâmica diferente", confessou a Record o treinador luso, que analisou um rival que conhece muito bem e com quem jogam pares e treinam muito. "O Pablo é um bom amigo, que conhecemos bem. Se estiverem os dois ao seu melhor, será um duelo físico."