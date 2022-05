João Sousa pela quinta vez na segunda ronda em Roland Garros

O tenista português João Sousa assegurou esta terça-feira a presença na segunda ronda de Roland Garros, segundo 'Grand Slam' da temporada, ao ganhar uma 'batalha' de cinco sets frente a Tseng Chun-Hsin, de Taiwan. Na sua 11.ª presença consecutiva no quadro principal do torneio parisiense, João Sousa garantiu pela quinta vez a segunda ronda, superando Tseng, 109.º do ranking, por 6-7 (5-7), 6-1, 4-6, 6-1 e 6-4, ao fim de quatro horas e 23 minutos.



O vimaranense, 63.º do mundo, manteve o encontro equilibrado no primeiro set, que apenas foi decidido nas vantagens para Tseng, ao primeiro ponto de set de que dispôs, num parcial que durou uma hora e 25 minutos.





A resposta de João Sousa foi pronta e o número um nacional não deu qualquer hipótese a Tseng de se manter na luta pelo parcial seguinte, tendo o jogador português 'quebrado' o serviço do adversário nas três oportunidades que teve, vencendo por 6-1, em apenas 34 minutos.O equilíbrio voltou a dominar o terceiro set, mas Tseng, que, depois de sofrer quatro 'breaks' consecutivos, voltou a ganhar um jogo no seu serviço e alcançou uma importante vantagem, ao 'quebrar' Sousa por duas vezes no arranque do parcial, contra apenas uma do português, vantagem que se revelou decisiva até ao final do set, ganho por Tseng por 6-4, em 49 minutos.O português voltou a responder de forma demolidora no quarto parcial, que venceu novamente por 6-1, em 41 minutos, num parcial em que quebrou por duas vezes o serviço do adversário e conseguiu conservar o seu.Os dois jogadores entraram determinados e mais concentrados em manterem os seus jogos de serviço no quinto e decisivo set, o que conseguiram até aos 4-4, altura em que Sousa quebrou finalmente o serviço a Tseng e consegue defender de seguida o seu jogo de serviço, para vencer o set por 6-4, ao fim de 54 minutos, assegurando assim a passagem à segunda ronda.Com o 28.º lugar como melhor no ranking mundial, alcançado em 16 de maio de 2016, João Sousa atinge pela quinta vez a presença na segunda ronda em Paris, tendo agora como principal objetivo chegar pela primeira vez à terceira eliminatória, feito já alcançado nos outros três Grand Slams, com três presenças na terceira ronda na Austrália, uns oitavos de final em Wimbledon e outros no Open dos Estados Unidos.Para chegar à terceira eliminatória, João Sousa terá agora de ultrapassar o italiano Lorenzo Sonego, 35.º do ranking ATP, que hoje superou o alemão Peter Gojowczyk, 94.º, por 6-2, 6-2 e 6-1.