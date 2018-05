Continuar a ler

João Sousa, que somará a sua sétima participação no torneio francês, considerou "importante estar focado encontro a encontro" e lembrou que "num Grand Slam todos os jogares gostam de jogar ao mais alto nível".O único português no quadro principal da edição de 2018, que tem como melhor resultado em Roland Garros a presença na segunda ronda, conseguida nas edições de 2013, 2015, 2016 e 2017, admitiu que a vitória no Estoril Open, no início de maio, foi um marco, mas garantiu que ainda há muito trabalho a fazer."[A vitória no Estoril Open] Foi um marco, mas a minha carreira continua, estamos conscientes de que ainda há muito trabalho a desenvolver. Temos muitas semanas pela frente para tentar jogar bem, a minha carreira continua", disse o português, não sabendo ainda o resultado do sorteio.Entretanto, a "sorte" colocou no caminho do português o argentino Guido Pella , 81.º da hierarquia, na primeira ronda, e muito provavelmente Rafael Nadal, que procura o 11.º título, na segunda, caso o espanhol vença o ucraniano Alexandr Dolgopolov.Depois da participação no torneio de Roland Garros, João Sousa vai, depois de uma semana de treino, "provavelmente em Barcelona" jogar o torneio de Halle, na Alemanha, que decorre entre 18 e 24 de junho.João Sousa, que tem como classificação no ranking ATP a 28.ª posição e jogará no final de junho o torneio de Antalya, na Turquia, antes do Grand Slam de Wimbledon, marcado para o início de julho.