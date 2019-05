Kiki Bertens desiste na segunda ronda

A holandesa Kiki Bertens, número quatro do ranking mundial, desistiu esta quarta-feira na segunda ronda de Roland Garros, segundo torneio do 'Grand Slam' da temporada, quando perdia com a eslovaca Viktoria Kuzmova.





Quando estava a perder por 3-1 no primeiro 'set', Bertens pediu assistência médica e acabou por desistir do encontro, não se sabendo o que motivou o abandono.Bertens, semifinalista em Paris em 2016, tinha possibilidade de chegar ao topo da hierarquia mundial no final de Roland Garros.