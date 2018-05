É a história da semana em Roland Garros. Marco Trungelliti, argentino que perdeu na qualificação do Grand Slam francês, ganhou uma segunda chance de competir na prova depois de uma avalancha de desistências – oito – que tem marcado o evento.Por achar que não tinha chances de entrar como lucky loser (era o 9º da lista), Trungelliti foi de férias para Barcelona, com a família, alugou um carro para passear quando... recebeu no domingo a informação de que poderia (re)entrar em Roland Garros se conseguisse chegar a Paris até à manhã de ontem.Acompanhado da mãe e da avó – sempre sorridentes no banco de trás do carro – Trungelliti fez 1.000 quilómetros de carro em 9 horas (vários voos foram cancelados e ele não confiou na sorte) e chegou a Paris 11 horas antes do seu encontro com o australiano Bernard Tomic. Dormiu 5 horas, aqueceu no complexo um par de horas antes de competir e às 11 horas entrou em court para defrontar e... bater Bernard Tomic rumo à 2ª ronda. No bolso tem já 79 mil euros! Há dias de sorte...

Autor: José Morgado