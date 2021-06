Maria Sakkari bate Iga Swiatek e está nas meias-finais

Maria Sakkari garantiu, esta quarta-feira, um lugar nas meias-finais de Roland Garros, depois de vencer a polaca Iga Swiatek, vencedora do Grand Slam francês em 2020, em apenas dois sets.

A tenista grega, número 18 do ranking mundial, venceu Swiatek, nona jogadora do mundo, com um duplo 6-4, num encontro que teve a duração de uma hora e 31 minutos.

Nas meias-finais do torneio parisiense, Maria Sakkari vai defrontar a tenista checa Barbora Krejcikova, 33.ª colocada do ranking WTA, que hoje derrotou a norte-americana Coco Gauff.