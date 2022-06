Marin Cilic derrota Andrey Rublev e alcança meias-finais em Roland Garros

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O tenista croata Marin Cilic, 23.º do mundo, apurou-se esta quarta-feira para as meias-finais de Roland Garros, ao bater nos 'quartos' o russo Andrey Rublev pelos parciais de 5-7, 6-3, 6-4, 3-6 e 7-6 (10-2).

Marin Cilic alcança assim o seu melhor resultado de sempre na terra batida parisiense, depois de ter chegado a estes mesmos 'quartos' nas edições de 2017 e 2018, tendo superado o sétimo da hierarquia ao fim de quatro horas e 10 minutos.

O campeão do Open dos Estados Unidos de 2014 irá agora defrontar nas meias-finais o vencedor do encontro entre o norueguês Carsten Ruud, oitavo jogador do mundo, e o dinamarquês Holger Rune, 40.º da hierarquia, a disputar ainda hoje.