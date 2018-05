O tenista croata Marin Cilic, terceiro do ranking mundial, apurou-se esta terça-feira para a segunda ronda de Roland Garros, segundo torneio do Grand Slam da temporada, ao vencer o australiano James Duckworth.Cilic, que nunca foi além dos quartos de final em Paris, precisou de duas horas e 13 minutos para afastar Duckworth, 1072.º, por 6-3, 7-5 e 7-6 (4).O croata, vencedor do Open dos Estados Unidos em 2014 e finalista do Open da Austrália em 2018, vai defrontar na próxima eliminatória o vencedor do encontro entre o polaco Hubert Hurkacz e o norte-americano Tennys Sandgren.

Autor: Lusa