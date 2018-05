A parte final da jornada de segunda-feira em Roland Garros foi cancelada devido à chuva, com a conclusão do encontro da primeira ronda entre João Sousa e Guido Pella a ser adiada para a jornada de terça-feira. O argentino vencia por 6-2, 6-3 e 2-3, no que estava a ser uma exibição menos conseguida por parte do número um nacional.Rafael Nadal também terá de regressar ao court na terça-feira, para concluir o seu encontro diante de Simone Bolelli (vencia por 6-4, 6-3 e 0-3) ao passo que Maria Sharapova nem sequer chegou a entrar em court, juntando-se à ordem de encontros de amanhã, onde também vão jogar Serena Williams, Juan Martín Del Potro, entre outros.Os encontros incompletos vão arrancar esta terça-feira no segundo ‘turno’ de cada court, por volta do meio dia.