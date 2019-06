Mladenovic e Babos conquistam título de pares femininos de Roland Garros

A dupla constituída pela francesa Kristina Mladenovic e pela húngara Timea Babos conquistou este domingo o título de pares femininos do torneio francês de Roland Garros, ao derrotar as chinesas Zheng Saisai e Duan Ying-Ying.





Segundas cabeças de série, Mladenovic e Babos superaram a dupla chinesa por 6-2 e 6-3, em uma hora e 11 minutos, assegurando assim o segundo título de pares em um Grand Slam, depois do triunfo no Open da Austrália em 2018. Mladenovic já tinha vencido a variante de pares em Roland Garros em 2016, mas ao lado da sua compatriota Caroline Garcia.Mladenovic vai render a checa Katerina Siniakova na liderança do ranking WTA de pares na segunda-feira.