A tenista espanhola Garbine Muguruza, terceira do mundo, qualificou-se esta terça-feira para a segunda ronda de Roland Garros, segundo torneio do Grand Slam, ao bater a russa Svetlana KuznetsovaMuguruza derrotou a experiente russa, atualmente na 43.ª posição do ranking e que venceu em Paris em 2009 e o Open dos Estados Unidos em 2004, por 7-6 (5) e 6-2, em duas horas e cinco minutos.Na próxima ronda, vencedora de Roland Garros em 2016 e de Wimbledon em 2017, vai defrontar a francesa Fiona Ferro, 257.ª do mundo.

Autor: Lusa