A espanhola, de 24 anos, que se sagrou campeã do torneio francês em terra batida em 2016, vai defrontar na terceira eliminatória a australiana Samantha Stosur, 90.ª do 'ranking' mundial, que bateu a russa Anastasia Pavlyuchenkova, 28.ª tenista do mundo, por 6-2 e 7-6 (7-1).



A espanhola Garbine Muguruza, terceira cabeça de série, qualificou-se hoje para a terceira eliminatória do torneio de Roland Garros, a decorrer em Paris, ao impor-se em dois 'sets' à francesa Fiona Ferro.Muguruza, terceira classificada do 'ranking' mundial, bateu por 6-4 e 6-3 a francesa, 257.ª da hierarquia e que participou no segundo 'Grand Slam' da temporada graças a um convite, após 1:27 horas de encontro, referente à segunda ronda.

Autor: Lusa