O espanhol, líder da classificação mundial ATP, encontrará nos 16 avos de final o francês Richard Gasquet, 32.º do mundo.



Rafael Nadal, recordista de vitórias em Roland Garros, com dez títulos, apurou-se esta quinta-feira para a terceira eliminatória de Roland Garros, ao vencer o argentino Guido Pella.Nadal precisou apenas de três 'sets' para triunfar diante de Pella, 78.º do mundo, com os parciais de 6-2, 6-1 e 6-1, em duas horas e cinco minutos de jogo.