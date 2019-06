Nadal conforta Thiem: «Um dia também vais ganhar aqui»

Como quase sempre acontece no ténis, o pós-final de Roland Garros voltou a ficar marcado por uma série de bonitos gestos de fair play entre todos os envolvidos. Rafa Nadal, que acabara de viver mais um momento especial na sua carreira, dedicou os primeiros minutos do seu discurso de campeão... a Dominic Thiem.

"És muito trabalhador e tens sempre um sorriso na cara, és uma excelente pessoa, e isso é o mais importante. És um exemplo para mim e para os mais novos", começou por referir Nadal, que assegura: "Estou certo de que um dia também vais ganhar aqui."

Nadal assegura que não está preocupado com atingir os 20 títulos do Grand Slam de Federer. "É claro que puxamos um pelo outro. Mas eu perdi uns 15 Grand Slams por lesão. Tem sido difícil. Mas, para ser honesto, nunca reclamo muito e tento sempre não pensar muito sobre isso, sobre se vou apanhar o Roger ou não. Não estou preocupado com esse tipo de assuntos. Não posso estar frustrado a toda a hora porque o meu vizinho tem uma casa maior do que a minha, ou uma televisão maior, ou um jardim melhor. Não é essa a forma com que eu vejo a vida", assegurou o maiorquino, de 33 anos.

Nadal garantiu ainda que tenta gerir a sua carreira sem pensar nos outros. "Sinto-me um felizardo por ter a vida que tenho, por ter conseguido vencer tudo o que consegui. Espero conseguir ganhar mais uns títulos do Grand Slam até ao final da minha carreira, aproximar-me do Roger. Seria inacreditável. Se não conseguir, a minha carreira será inacreditável na mesma. Garanto-vos que isso é a última coisa em que penso hoje. O que interessa é que voltei a ganhar Roland Garros!"

Vem aí a temporada de relva e Nadal não planeia jogar até Wimbledon. "Preciso de poupar a minha saúde. Não jogarei qualquer torneio de preparação."

Nova n.º 1 de pares

O quadro de pares femininos de Roland Garros também chegou ontem ao fim, com o título para a húngara Timea Babos e para a nova nº 1 mundial de pares, a francesa Kristina Mladenovic, que é namorada... de Dominic Thiem. Na final de ontem, bateram facilmente as chinesas SaiSai Zheng e Ying Ying Duan, por 6-2 e 6-1, em pouco mais de uma hora.