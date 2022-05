Nadal derrota Djokovic após longa maratona e avança para as 'meias'

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O espanhol Rafa Nadal apurou-se esta madrugada para as meias-finais de Roland Garros, ao bater o sérvio Novak Djokovic em quatro sets, numa partida que apenas foi resolvida ao cabo de quatro horas e quinze minutos. O maiorquino, número 5 mundial, triunfou com parciais de 6-2, 4-6, 6-2 e 7-6 (4), numa partida que acabou já para lá da uma da manhã local, com a particularidade de ter começado a ser disputado em maio e ter acabado em... junho.Na próxima ronda Rafa terá agora pela frente o alemão Alexander Zverev, que nos quartos-de-final afastou o também espanhol Carlos Alcaraz.