O espanhol Rafael Nadal, líder do ranking mundial de ténis, qualificou-se esta terça-fiera para a segunda ronda de Roland Garros, ao vencer o italiano Simone Bolelli, 129.º da hierarquia, por 6-4, 6-3 e 7-6 (19).O 10 vezes vencedor do segundo Grand Slam da temporada e detentor do título necessitou de duas horas e 57 minutos para derrotar Bolelli.Na segunda ronda, Nadal vai defrontar o argentino Guido Pella, 78.º da hierarquia, que derrotou o português João Sousa, por 6-2, 6-3 e 6-4.

Autor: Lusa