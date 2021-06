Palvyuchenkova e Zidansek estreiam-se nas 'meias' de Roland Garros

Anastasia Palvyuchenkova e Tamara Zidansek garantiram esta terça-feira a qualificação para as meias-finais de Roland Garros, segundo 'major' da temporada, e vão estrear-se, assim, no lote de semifinalistas de um torneio do Grand Slam.

Será uma novidade para ambas, já que Palvyuchenkova, em seis tentativas, nunca havia passado dos quartos de final e Zidansek nunca tinha ultrapassado a segunda ronda de um 'major'. Na catedral da terra batida, as duas estreantes vão medir forças pelo acesso inédito à final.

Aos 29 anos, e dez anos depois de ter perdido pela primeira vez nuns quartos de final de um torneio do Grand Slam, em Roland Garros, em 2011, a tenista russa conseguiu alcançar o triunfo frente à cazaque e sua parceira de pares Elena Rybakina, por 6-7 (2-7), 6-2 e 9-7, num encontro resolvido em duas horas e 33 minutos.

Na meia-final, agendada para quinta-feira, Anastasia Palvyuchenkova, 32.ª colocada no 'ranking' WTA, terá pela frente a eslovena Tamara Zidansek, que figura no 85.º posto da hierarquia mundial e é uma das grandes protagonistas da edição deste ano do 'major' parisiense, após ter batido Bianca Andreescu e Sorana Cirtea.

Nos quartos de final, diante da espanhola Paula Badosa (34.ª WTA), a jovem tenista, de 23 anos, precisou duas horas e 26 minutos no 'court' Philippe-Chatrier para, em três 'sets', assegurar a sua permanência em prova, pelos parciais de 7-5, 4-6 e 8-6, e garantir a qualificação inédita para o encontro de acesso à final.