Petra Kvitova desiste por lesão contraída após vitória na primeira ronda de Roland Garros

A checa Petra Kvitova, 12.ª tenista do ranking mundial, desistiu esta terça-feira de Roland Garros, depois de ter sofrido uma lesão no tornozelo ao cair após a vitória na primeira ronda do Grand Slam francês neste domingo.

"É com grande desilusão que anuncio a minha desistência de Roland Garros. Enquanto cumpria as minhas obrigações com a imprensa no domingo, após o meu encontro, caí e magoei o tornozelo. Infelizmente, depois de uma ressonância magnética, e de muito diálogo com a minha equipa, tomei a difícil decisão de que seria insensato continuar a jogar", revelou a jogadora, de 31 anos, nas redes sociais.

Petra Kvitova, que na primeira ronda salvou um match point para conseguir derrotar a qualifier belga Greet Minnen, lamentou "a inacreditável falta de sorte" e prometeu dar o seu melhor para recuperar a tempo da época de relva.

Com a desistência da bicampeã de Wimbledon (2011 e 2014), a russa Elena Vesnina, que era a adversária da tenista checa na próxima fase, avança diretamente para a terceira ronda do major parisiense.