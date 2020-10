Rafa Nadal na final de Roland Garros

O espanhol Rafa Nadal apurou-se esta sexta-feira para o final de Roland Garros, ao superar em três sets o argentino Diego Schwartzman. Na partida decisiva, a sua 13.ª no torneio gaulês, o espanhol terá como adversário do vencedor do encontro entre Novak Djokovic e Stefanos Tsitsipas, que se disputa em seguida.





Diante de Diego Schwartzman, 12.º pré-designado do torneio parisiense, Nadal triunfou com parciais de 6-3, 6-3 e 7-6 (0), após três horas e 12 minutos de confronto, conseguindo desta forma o passaporte para uma decisão na qual terá a chance de alcançar um incrível 13.º título no mais importante torneio em terra batida (isto depois das vitórias em 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017, 2018 e 2019).