Rafa Nadal: «Não sei o que acontecerá no futuro, mas vou continuar a lutar»

Vamos ter Rafael Nadal por mais algum tempo... Pelo menos é isso que se pode entender das declarações do espanhol este domingo, pouco depois de ter conseguido agigantar a sua lenda em Roland Garros. Diante de Casper Ruud, o espanhol foi demolidor, 'agarrou' o 14.º título no torneio francês e, após a conquista, ainda no court, assumiu que pendurar a raquete (ainda) não está nos seus planos.Mas antes de falar do seu futuro, Nadal quis olhar para o oponente e deixar-lhe palavras motivadoras. "Casper, foi um prazer jogar uma final de Roland Garros contigo. Quero felicitar-te pela carreira que estás a ter e por estas duas semanas. Estou feliz por ti e pela tua família, desejo-te o melhor para o futuro", disse o espanhol, de 36 anos.As palavras seguintes foram para os seus. "Equipa, família, são incríveis as coisas que estão a acontecer este ano, quero agradecer-vos por tudo, sem vocês nada disto seria possível. Especialmente nos momentos difíceis, durante as lesões, o vosso apoio ajuda-me muito. Sem ele já me teria retirado há muito. Obrigado a todos que fazem este torneio ser possível. Para mim é o melhor do Mundo e ao estar aqui fazem-me sentir em casa", declarou o espanhol, antes de olhar em frente para o seu futuro."Pessoalmente, é muito difícil descrever os sentimentos que tenho. Nunca acreditei que estaria aqui e ser competitivo com 36 anos, a jogar uma vez mais no campo mais importante daminha carreira. Isto dá-me muita energia para continuar. Para mim é incrível jogar aqui, é muito bonito. Não sei o que acontecerá no futuro, mas vou continuar a lutar", concluiu o espanhol, que em Paris conquistou o seu 22.º Grand Slam.