Rafael Nadal apura-se para os oitavos de final do Roland Garros

O tenista espanhol Rafael Nadal, detentor do troféu, qualificou-se esta sexta-feira para os oitavos de final de Roland Garros, segundo torneio do 'Grand Slam' da temporada, ao bater o belga David Goffin.





O recordista de títulos na terra batida parisiense, com 11 troféus, ainda perdeu um 'set' - apenas o segundo nos últimos 17 encontros disputados em Roland Garros -, mas acabou por vencer Goffin, 27.º cabeça de série, por 6-1, 6-3, 4-6, 6-3, em duas horas e 49 minutos.Na próxima ronda, Nadal, número dois do 'ranking' mundial, vai defrontar o vencedor do encontro entre o argentino Juan Ignacio Londero, 78.º da hierarquia mundial, ou o francês Corentin Moutet, 110.º.