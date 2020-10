Rafael Nadal e Dominic Thiem escapam a razia entre favoritos

O espanhol Rafael Nadal, campeão em título, e o austríaco Dominic Thiem, vice-campeão, qualificaram-se para os quartos de final de Roland Garros, terceiro 'major' da temporada, num dia em que Alexander Zverev e Simona Halep foram eliminados.

O esquerdino Rafael Nadal, número dois mundial e 12 vezes campeão no pó de tijolo parisiense, assegurou, pela 14.ª vez, a presença nos quartos de final, ao derrotar o jovem norte-americano Sebastian Korda, filho do antigo campeão do Open da Austrália de 1998, Petr Korda, em três 'sets', com os parciais de 6-1, 6-1 e 6-2, em uma hora e 55 minutos.

"Estou nos quartos de final sem perder um 'set' e com resultados positivos. Não me posso queixar, estou contente por isso", comentou o jogador natural de Manacor, de 34 anos, que procura igualar o recorde do suíço Roger Federer com 20 títulos do Grand Slam.

Após bater o jovem Korda, de 20 anos, que cresceu a idolatrá-lo e considera "um grande jogador, novo, que cometeu alguns erros em momentos importantes do encontro, mas impressionante pela forma como bate na bola", Nadal marcou encontro com o italiano Jannik Sinner.

O jovem de 19 anos, 75.º colocado no 'ranking' ATP, tornou-se hoje no primeiro jogador, desde o próprio espanhol em 2005, a atingir os quartos de final na estreia em Paris, ao eliminar o alemão Alexander Zverev, número sete mundial, em quatro partidas, por 6-3, 6-3, 4-6 e 6-3, num encontro arbitrado pelo português Carlos Ramos e que durou três horas e um minuto.

"Foi duro. Temos treinado algumas vezes no Mónaco, por isso conhecemo-nos bem. Hoje foi muito duro, mesmo sabendo que ia ser um longo encontro. No final, estou muito contente com a minha performance", admitiu Sinner, o mais jovem jogador a chegar aos quartos de final nos últimos 14 anos.

Por sua vez, Zverev justificou a sua fraca exibição, pautada por 20 'winners' contra 47 erros não forçados, com o facto de se sentir doente e febril, o que o levou a ser testado, juntamente com toda a sua equipa, à covid-19, dando o primeiro resultado negativo.

"Estava completamente doente depois do jogo à noite com o [Marco] Cecchinato. Que posso dizer? Estou doente. Apenas posso respirar como podem notar na minha voz. Ontem [no sábado] à noite tinha 38º de febre. Digamos que não estou fisicamente no meu melhor", justificou o germânico, recente finalista do US Open.

Já o finalista das últimas duas edições de Roland Garros, Dominic Thiem, frente ao francês Hugo Gaston (239.º), foi obrigado a aplicar-se a fundo no 'court' Philippe-Chatrier para garantir a continuidade em prova.

O número três mundial só alcançou o triunfo frente ao jovem esquerdino gaulês, de 20 anos, ao cabo de três horas e 32 minutos, em cinco equilibradas partidas, com os parciais de 6-4, 6-4, 5-7, 3-6 e 6-3, marcando assim duelo na próxima jornada com o argentino Diego Schwartzman, 14.º classificado na hierarquia, que se impôs ao italiano Lorenzo Sonego (46.º), por 6-1, 6-3 e 6-4, ao fim de uma hora e 58 minutos.

A competição feminina também não escapou às surpresas e a romena e principal candidata ao título Simona Halep foi a protagonista mor, ao ceder perante a polaca Iga Swiatek, 54.ª colocada da hierarquia, em dois 'sets', pelos parciais de 6-1 e 6-2, ao fim de apenas uma hora e oito minutos.

Depois de afastar a número dois mundial e campeã do 'major' francês em 2018, Swiatek, de 19 anos, vai-se estrear nos quartos de final ante a 'qualifier' italiana Martina Trevisan (159.ª), que também surpreendeu a holandesa Kiki Bertens, quinta cabeça de série, por duplo 6-4.

A ucraniana Elina Svitolina, número cinco mundial, por sua vez, bateu a francesa Carolina Garcia, pelos parciais de 6-1 e 6-3, e vai encontrar agora a argentina Nádia Podoroska (131.ª), após a vitória desta frente à checa Barbora Krejcikova, por 2-6, 6-2 e 6-3.