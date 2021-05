Roger Federer apura-se para a segunda ronda de Roland Garros

O suíço Roger Federer qualificou-se esta segunda-feira para a segunda ronda de Roland Garros, ao bater o uzbeque Denis Istomin, vindo da qualificação, no seu regresso ao torneio parisiense do Grand Slam.

Depois de ter falhado o torneio de terra batida em 2020, Federer, campeão em 2009 e atual número oito mundial, bateu Istomin, 204.ª do ranking ATP, por 6-2, 6-4, 6-3, em uma hora e 33 minutos.

Na próxima ronda, Federer, recordista de títulos em majors, com os mesmos 20 do espanhol Rafael Nadal, vai defrontar o croata Marin Cilic, 47.º do mundo, ou o francês Arthur Rinderknech, 118.º.