Roger Federer vence Wawrinka e vai defrontar Nadal nas meias-finais

O tenista suíço Roger Federer, terceiro cabeça de série, qualificou-se esta terça-feira para as meias-finais do torneio de Roland Garros, segunda prova do Grand Slam de 2019, ao vencer o seu compatriota Stan Wawrinka.





Federer, terceiro do ranking mundial, necessitou de três horas e 40 minutos para afastar o 24.º da hierarquia por 7-6 (4), 4-6, 7-6 (5) e 6-4.Nas meias-finais, o tenista suíço, de 37 anos, vencedor da prova em 2009, vai defrontar o espanhol Rafael Nadal, campeão em título e segundo cabeça de série da prova, que esta terça-feira afastou o japonês Kei Nishikori, sétimo pré-designado, em três 'sets' (6-1, 6-1 e 6-3).