Roland Garros: Cinco jogadores excluídos do 'qualifying' devido ao coronavírus

Cinco tenistas foram excluídos do 'qualifying' para Roland Garros, terceiro Grand Slam da temporada, dois por infeção com o novo coronavírus e outros três por serem "casos de contacto", anunciou a organização do torneio parisiense.

"A direção do torneio de Roland Garros confirma que dois jogadores das eliminatórias testaram positivo à covid-19 e outros três foram declarados casos de contacto", lê-se no comunicado do 'major' francês.

O torneio de Roland Garros vai decorrer entre domingo e 11 de outubro, depois de ter sido adiado devido à pandemia. Roland Garros vai ser a primeira competição a ter público, após a paragem das competições, recebendo de 50 a 60% da sua lotação habitual. O número de espectadores será limitado aos 10.000 para as finais.