Roland Garros: Karolina Pliskova eliminada por campeã de 2017

A tenista checa Karolina Pliskova, segunda cabeça de série, foi esta quinta-feira eliminada na terceira ronda de Roland Garros, ao perder com a letã Jelena Ostapenko, campeã do torneio do Grand Slam parisiense em 2017.

Pliskova, quarta do ranking mundial, continua a não conseguir bons resultados nos majors e perdeu pela terceira vez consecutiva na terceira ronda de Roland Garros, ao ser derrotada por Ostapenko, 43.ª, por 6-4, 6-2, em 69 minutos.

Ostapenko, que apenas tinha passado da primeira ronda em Paris quando foi campeã, vai defrontar agora a vencedora do encontro entre a norte-americana Sloane Stephens, 29.ª cabeça de série, e a espanhola Paula Badosa.